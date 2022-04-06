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Среда, 6 апреля, 2022

В Рязани 6 апреля простились с погибшим на Украине десантником Сергеем Багаутдиновым

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В Рязани 6 апреля простились с погибшим на Украине десантником Сергеем Багаутдиновым

Александр Ильин

В среду, 6 апреля, в Рязани состоялась церемония прощания с погибшим на Украине гвардии старшим лейтенантом Сергеем Багаутдиновым. 

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Сергей Багаутдинов был командиром десантно-штурмового взвода 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

3 апреля в Рязани простились со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.

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