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Четверг, 21 апреля, 2022

В Рязани простились с погибшим на Украине капитаном запаса Евгением Штондой 

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В Рязани простились с погибшим на Украине капитаном запаса Евгением Штондой 

Александр Ильин

В четверг, 21 апреля, в Рязани состоялась церемония прощания с погибшим на Украине капитаном запаса Евгением Штондой. 

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В траурном мероприятии приняли участи представители власти, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие офицера.

6 апреля в Рязани простились с десантником Сергеем Багаутдиновым, 3 апреля — со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.

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