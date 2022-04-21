В Рязани простились с погибшим на Украине капитаном запаса Евгением Штондой 

В четверг, 21 апреля, в Рязани состоялась церемония прощания с погибшим на Украине капитаном запаса Евгением Штондой.
В траурном мероприятии приняли участи представители власти, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие офицера.
6 апреля в Рязани простились с десантником Сергеем Багаутдиновым, 3 апреля — со старшим сержантом Алексеем Сульдиным и матросом Егором Боровым, 1 апреля — с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, 30 марта — с офицером-десантником Леонидом Ризатдиновым, 24 марта — с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, 23 марта — с двумя погибшими на Украине военными, 22 марта — с четырьмя, 20 марта — с офицером Семёном Суховским.