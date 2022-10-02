В Рязани простились с подполковником десанта и рядовым отряда «Барс»

В Рязани 2 октября простились с двумя воинами, погибшими во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания с гвардии подполковником, заместителем командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в/ч 71289 Олегом Ташматовым и рядовым-добровольцем отряда «Барс» Русланом Койчулуковым прошла с соблюдением воинских почестей.

Проститься с героями пришли сотрудники регионального правительства, мэрии Рязани, представители военного гарнизона, общественности, родные и близкие.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.