В Рязани простились с погибшим на СВО старшим прапорщиком Андреем Краснопольским

Церемония прощания с героически погибшим во время специальной военной операции старшим прапорщиком Андреем Краснопольским прошла в Рязани.

Краснопольский служил командиром взвода обеспечения десантно-штурмового батальона в/ч 12865. Его похоронили с соблюдением воинских почестей.

Проститься с военным пришли представители правительства Рязанской области, мэрии Рязани, военного гарнизона, Рязанской епархии, родные и близкие.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.