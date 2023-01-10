Вторник, 10 января, 2023
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В Рязани простились с погибшим на СВО старшим прапорщиком Андреем Краснопольским

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Церемония прощания с героически погибшим во время специальной военной операции старшим прапорщиком Андреем Краснопольским прошла в Рязани.

Краснопольский служил командиром взвода обеспечения десантно-штурмового батальона в/ч 12865. Его похоронили с соблюдением воинских почестей.

Проститься с военным пришли представители правительства Рязанской области, мэрии Рязани, военного гарнизона, Рязанской епархии, родные и близкие.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

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