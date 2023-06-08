В Рязани прошло торжественное собрание, посвящённое Дню социального работника

В Рязанском музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. От имени губернатора Павла Малкова с профессиональным праздником его участников поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Валентин Завалев.

В торжественном собрании также приняли участие министр труда и социальной защиты населения региона Наталья Суворова, депутаты областной Думы, представители администрации Рязани, общественных организаций, работники и ветераны учреждений социальной сферы.

Валентин Завалев отметил, что в настоящее время в сфере соцобслуживания населения региона трудятся порядка 5 тысяч человек. От имени губернатора Павла Малкова он поблагодарил их за ежедневный добросовестный труд и самоотдачу.

«Ваша работа — этот тот фундамент, на котором зиждется жизнь многих людей. В нашем регионе проживает 310 тысяч пожилых граждан, около 120 тысяч инвалидов, 120 тысяч семей, где воспитываются 200 тысяч детей. Почти все они нуждаются в нашей поддержке, благодаря вам получают реальную помощь, вновь обретают способность верить и надеяться на лучшее», — сказал Валентин Завалев.

По словам министра труда и социальной защиты населения региона Натальи Суворовой, в последние годы существенно расширились возможности профильных учреждений, укрепилась их материально-техническая база, принимаются все необходимые меры для повышения качества жизни граждан. Продолжает успешно развиваться система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, большое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. Активно ведется работа по трудоустройству граждан.

В ходе торжественного собрания работники территориальных органов министерства труда и социальной защиты населения были отмечены региональными и ведомственным наградами. Концертные номера представили творческие коллективы Рязанской области. В фойе музыкального театра были организованы интерактивные площадки и выставка работ воспитанников учреждений социального обслуживания.