В Рязани прошло совместное занятие лесоустроителей и студентов-спасателей

10 марта в Рязанском филиале Рослесинфорга прошло совместное занятие по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Его участниками стали рязанские лесоустроители и медицинский спасательный отряд Рязанского медуниверситета «Salus».

Добровольцы обладают большим опытом в проведении мероприятий по ГО и ЧС. Аккредитованных спасателей отряда привлекают к ликвидации последствий ЧС вместе с силами ГУ МЧС по региону.

На мероприятии прошли лекции и практические занятия по порядку и правилам использования средств индивидуальной защиты. Участникам показали разные виды противогазов и костюм химзащиты Л-1. Спасатели рассказали работникам Рослесинфорга о видах огнетушителей и правилах их использования.

Затем студентов пригласили в музей лесоустройства.

Директор Рязанского филиала Рослесинфорга Алексей Побочный отметил, что мероприятие получилось познавательным.

Алексей Побочный: «Надеюсь, что навыки, полученные на практическом занятии по ГО И ЧС, в жизни не пригодятся. Но, как говорится, предупреждён – значит вооружён»