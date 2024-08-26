В Рязани прошло собрание сотрудников городских спортивных организаций

В ГБУК РО «Библиотека им. Горького» прошло августовское собрание сотрудников муниципальных спортивных учреждений, посвященное предстоящему учебно-тренировочному году 2024-2025. Об этом сообщается на сайте администрации.

С открытием мероприятия выступил Кирилл Сосунов, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Рязани, который озвучил ключевые достижения прошедшего года и определил задачи для сферы спорта на ближайший период. Он акцентировал внимание на поставленной правительством России задаче — к 2030 году обеспечить регулярные занятия физической культурой и спортом для 70% граждан страны. Важно активизировать привлечение населения к спортивной активности и сдаче нормативов ГТО. Кирилл Сосунов также сообщил о планах на текущий год, включая ремонт крыши легкоатлетического манежа «Юность», освещение стадиона «Локомотив» и модернизацию спортивного зала на улице Радиозаводской.

На повестке дня участники обсудили работу регионального центра информационной безопасности молодежи Рязанской области, вопросы пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, а также актуальные темы подготовки спортивного резерва.

Подводя итоги, Кирилл Сосунов выразил благодарность коллегам за их усилия, отметив, что благодаря их стремлению и ответственности наши спортсмены успешно представляют Рязань на соревнованиях и добиваются высоких результатов.