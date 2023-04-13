В Рязани прошло первенство по мини-футболу среди сотрудников Отдельного батальона ППС

В этом году исполняется 100 лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции. В преддверии юбилея службы в спортивном комплексе УМВД России по Рязанской области состоялось командное первенство Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции регионального Управления МВД по мини-футболу.

В турнире приняло участие 6 команд. Все спортсмены в сериях игр продемонстрировали слаженность, выносливость и спортивный энтузиазм.

– Хорошая физическая подготовка – одно из ключевых качеств сотрудника патрульно-постовой службы полиции. – отмечает начальник ОБ ППСП полковник полиции Александр Бахмутов. – Сотрудники подразделения регулярно посещают спортивные тренировки, ежегодно занимают призовые места в спортивных состязаниях, проводимых среди сотрудников органов внутренних дел Рязанской области.

Матч за 3 место получился очень напряженным. Игроки обеих команд, не желая уступать сопернику, упорно стремились забить мяч в ворота противников и держали оборону. После финального свистка, судья огласил счет – «1:1». Победитель был определен в серии послематчевых пенальти.

Не менее насыщенным выдался и финальный матч. Напряжение читалось на лицах, как у игроков, так и болельщиков турнира.

По результатам турнирной таблицы призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда 1 роты ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области (Советский район города Рязани);

2 место – команда 4 роты ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области (Московский район города Рязани);

3 место – команда Управления ОБ ППСП УМВД России по Рязанской области.

С заслуженной победой призеров первенства поздравили врио начальника УРЛС УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Константин Шицков и заместитель председателя Рязанской организации общества «Динамо», мастер спорта России международного класса, чемпион и призер российских и международных турниров по дзюдо и самбо, майор внутренней службы Андрей Волков и вручили победителям кубки и грамоты.