В Рязани прошло открытие Года семьи

24 января во Дворце спорта «Олимпийский» прошёл форум «Рязанская семейная Губерния», который открыл Год семьи в регионе. Мероприятие было на двух площадках: в фойе ледового дворца и на ледовой арене. Участие приняло более тысячи человек. На торжественном открытии Года семьи присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он осмотрел творческие площадки, организованные Рязанской филармонией, Рязанским областным музыкальным театром, Библиотекой имени Горького. Все они носили тематические названия: «Спортивная Губерния», «Здоровая Губерния», «Нарядная Губерния», «Музыкальная Губерния».
Затем глава региона выступил с поздравительной речью:
В фойе ледового дворца юные рязанцы вместе с родителями смогли посетить творческие мастер-классы, пройти спортивные и познавательные игры, интерактивные программы, сделать аквагрим. Отдельное внимание детей привлёк Камерный оркестр Рязанской области под руководством Сергея Проскурина. Он исполнял мелодии из известных советских мульфильмов: «Чебурашка», «Ну, погоди», » Бременские музыканты». А сами мультипликации транслировались на большом экране.
Форум смог объединить три поколения семей со всего региона для общения, совместного творчества детей и родителей. В завершение программы был символично зажжён семейный очаг.