В Рязани прошло открытие Года семьи

24 января во Дворце спорта «Олимпийский» прошёл форум «Рязанская семейная Губерния», который открыл Год семьи в регионе. Мероприятие было на двух площадках: в фойе ледового дворца и на ледовой арене. Участие приняло более тысячи человек. На торжественном открытии Года семьи присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он осмотрел творческие площадки, организованные Рязанской филармонией, Рязанским областным музыкальным театром, Библиотекой имени Горького. Все они носили тематические названия: «Спортивная Губерния», «Здоровая Губерния», «Нарядная Губерния», «Музыкальная Губерния».

Затем глава региона выступил с поздравительной речью:

— Вчера старт Года семьи был дан на федеральном уровне, на ВДНХ, а сегодня областной старт мы даём здесь вместе с вами. Надо сказать, что наш президент Владимир Путин всегда подчёркивает, что в России сохраняются связь поколений и традиции крепкой семьи. Традиции эти нужно обязательно развивать и сберегать. Для всех народов нашей страны крепкая семья — это образ жизни, и нужно сделать так, чтобы благополучных, счастливых, крепких семей становилось больше. Чтобы у всех детей были возможности для развития в том, что им интересно, в том, что позволит им сформировать своё счастливое собственное будущее.

В фойе ледового дворца юные рязанцы вместе с родителями смогли посетить творческие мастер-классы, пройти спортивные и познавательные игры, интерактивные программы, сделать аквагрим. Отдельное внимание детей привлёк Камерный оркестр Рязанской области под руководством Сергея Проскурина. Он исполнял мелодии из известных советских мульфильмов: «Чебурашка», «Ну, погоди», » Бременские музыканты». А сами мультипликации транслировались на большом экране.

Форум смог объединить три поколения семей со всего региона для общения, совместного творчества детей и родителей. В завершение программы был символично зажжён семейный очаг.