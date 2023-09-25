В Рязани прошли традиционные легкоатлетические соревнования «Соборная верста»

23 сентября в Мемориальном парке Рязани прошли 29-е традиционные легкоатлетические соревнования «Соборная верста». Подробности сообщили в городском спортуправлении.

В соревнованиях приняли участие рязанские бегуны — воспитанники спортивных школ, учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, представители клуба любителей бега «Рязань», студенты вузов, ветераны спорта, в общей сложности около 800 человек.

Самым многочисленным стал забег на 6 верст мужчин 2005 года рождения и старше (38 человек). Большая часть бегунов в этой возрастной группе — курсанты РГВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а также спортсмены КЛБ «Рязань», РязГМУ имени академика И. П. Павлова, РГРТУ, Академии ФСИН России.

С приветственным словом выступил начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, пожелав в этот солнечный осенний день всем участникам достижения спортивных рекордов, заряда бодрости и отличного настроения.

В различных возрастных категориях победу одержали: Шамиль Хабибуллин, Надежда Сизова, Илья Чулков, Андрей Панин, Александр Бирюков, Светлана Савич, Наталья Васильева, Надежда Бородина, Вячеслав Винер, Борис Снадин, Татьяна Браткина и Анна Петровская.