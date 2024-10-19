В Рязани прошли мероприятия в честь 105-й годовщины со Дня образования войск связи

20 октября будет отмечаться 105-я годовщина со Дня образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации. В честь этой даты в Рязани прошли торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику воинам-связистам на территории бывшего училища связи и собрание, на которое были приглашены ветераны, выпускники РВВКУС, офицеры и курсанты факультета связи РГВВДКУ и военного учебного центра РГРТУ, рязанские школьники. Организатором выступила региональная общественная организация ветеранов и выпускников Рязанского высшего военного командного училища связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова.

Перед началом торжественного собрания в фойе Дома общественных организаций была развернута тематическая выставка современных переносных средств радиосвязи, где желающие имели возможность ознакомиться с аппаратурой, которую применяют в войсках. Школьники могли попробовать себя в качестве операторов дронов.

От имени администрации Рязани собравшихся поздравила с наступающим праздником заместитель управления общественных отношений аппарата администрации Рязани Наталья Шалдаева.

На торжественном собрании состоялось чествование ветеранов-связистов, вручение наград и ценных подарков. Транслировались поздравления от бойцов из зоны СВО. Учащиеся школы № 22 приготовили для военных, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, открытку с изображением катушки связи и письмами, прикрепленными к телефонному проводу.

Для гостей мероприятия прозвучали музыкальные номера, сообщает пресс-служба администрации Рязани.