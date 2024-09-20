В Рязани прошла «Зарядка с чемпионом»

19 сентября на стадионе СШОР «Олимпиец» прошла «Зарядка с чемпионом», ежегодная студенческая акция, посвященная Году семьи. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Губернатор региона Павел Малков, обращаясь к участникам акции, отметил важность активного образа жизни и занятий физкультурой и спортом.

«Очень рад, что вы выбираете здоровый образ жизни. Спорт дает много энергии и сил для жизни, старайтесь каждый день ходить ради него. Возможности для занятий спортом в регионах сейчас есть. Строим и поддерживаем большое количество объектов: начиная с небольших площадок, стандартной доступности и заканчивая одеждой спортивными комплексами», – сказал он.

Губернатор добавил, что стадион, где проходит зарядка, тоже недавно отремонтировали. В этом году проект «Зарядка с чемпионом» охватывает более 5000 студентов рязанских вузов и учреждений среднего профессионального образования.

В рамках акции были награждены победители универсиад среди студентов образовательных организаций высшего образования в 2023-2024 учебном году. Состоялся флешмоб, посвященный Году семьи, и мастер-класс по спортивным танцам.