В Рязани прошла «Зарядка с чемпионом»

19 сентября на стадионе СШОР «Олимпиец» прошла «Зарядка с чемпионом», ежегодная студенческая акция, посвященная Году семьи. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.
Губернатор региона Павел Малков, обращаясь к участникам акции, отметил важность активного образа жизни и занятий физкультурой и спортом.
Губернатор добавил, что стадион, где проходит зарядка, тоже недавно отремонтировали. В этом году проект «Зарядка с чемпионом» охватывает более 5000 студентов рязанских вузов и учреждений среднего профессионального образования.
В рамках акции были награждены победители универсиад среди студентов образовательных организаций высшего образования в 2023-2024 учебном году. Состоялся флешмоб, посвященный Году семьи, и мастер-класс по спортивным танцам.