В Рязани прошла встреча в рамках Всероссийской акции «Везу детей безопасно»

10 июля в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Женское движение Единой России» и Народной программы «Крепкая семья» пошла встреча, посвященная безопасной перевозки детей в автомобилях «Везу детей безопасно».

В мероприятии приняли участие водители школьных автобусов, родители с детьми, члены Общественного совета.

Руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что Всероссийская общественная акция «Везу детей безопасно» была запущена 13 июня 2024 года.

– Перевозка детей требует ответственности и внимания со стороны взрослых. Использование правильных удерживающих устройств, соблюдение правил дорожного движения и обучение детей основам грамотного поведения могут значительно снизить риск несчастных случаев. И сегодня мы с вами еще раз поднимем тему безопасности на дорогах, – подчеркнула Елена Вячеславовна.

Инспектор Госавтоинспекции по Рязанской области Владимир Уразов рассказал, что с начала года в Рязанской области произошло 126 ДТП с участием несовершеннолетних. 6 детей погибли, 127 получили травмы различной степени тяжести.

– Мы проводим всесторонний анализ каждого ДТП, разбираем как причины произошедшего, так и обстоятельства, при которых перевозились несовершеннолетние пассажиры, – отметил Владимир Уразов.

Участники мероприятия поговорили о том, чем мы рискуем, не пристегиваясь ремнями безопасности, обсудили виды детских автокресел, способы их размещения и крепления в автомобилях, правила перевозки детей в такси.

Владимир Уразов обратил внимание присутствующих на тот факт, что при использовании детского кресла вероятность травмы ниже на 75%:

– К сожалению, не все на дороге зависит только от профессионализма водителя. Сила удара на скорости 50 км/ч сопоставима с силой, воздействующей на человека при падении с 4 этажа. А средства защиты в автомобиле рассчитаны на взрослого человека. Хочу подчеркнуть, что автокресло защищает ребенка не только при ДТП, но и при резком торможении автомобиля.

Водители школьных автобусов задали ряд вопросов, связанных с правилами техобслуживания школьных автобусов и сроками их эксплуатации, необходимостью соблюдения школьных маршрутов при перевозке учащихся, а также правомерностью проезда школьных автобусов по выделенным полосам для общественного транспорта.

Кроме этого, речь зашла о культуре поведения участников дорожного движения и о неправильной парковке личных автомобилей родителями учеников рядом с образовательными учреждениями.

В завершении мероприятия руководитель Штаба Елена Синица предложила сделать подобные встречи регулярными.