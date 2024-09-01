В Рязани прошла встреча с актёром Егором Бероевым

В субботу, 31 августа, в рамках празднования Дня города в Рязани прошла встреча с актёром театра и кино, телеведущим, общественным деятелем, соучредителем фонда «Я есть!» Егором Бероевым. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

Тема встречи: «Нравственно-патриотические качества граждан как основа национального благополучия».

Актёр поделился своими мыслями и убеждениями, касающимися отношения людей к происходящему в мире, к вопросам нравственности, духовных и материальных ценностей, ответил на вопросы из зала.

«Нельзя терять понимание, где правда, а где ложь. Эта планка, через которую мы воспринимаем мир, называется совестью. Надо трезво воспринимать то, что происходит, опираясь на наши культурные коды. Сейчас на СВО формируется новое мировоззрение. Война определяет, кто есть кто. Там невозможно лукавить, изображать из себя что-то. На новых территориях я вижу настоящие отношения, настоящих мужчин. На первом месте там — не как выжить, а как остаться человеком. Там спасают других, рискуя своей жизнью. И те, кто придет с победой, принесут нам другие ценности, необходимые для развития общества», — сказал Егор Бероев.

На вопрос о влиянии искусства на зрителя, о цели, которые должны ставить перед собой актёры он сказал:

«Искусство всегда должно нести свет, светлые чувства и мысли. Зритель должен выходить с ощущением чего-то лучшего. Мы, актёры, инструменты этой миссии. Поэтому позиция актёра и в жизни становится немаловажной. Мы ответственны за те роли, которые играем».