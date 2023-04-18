В Рязани прошла очередная акция «Чистые стены»

17 апреля прошла традиционная акция «Чистые стены», которую проводит Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи Рязани «Мой выбор». Волонтеры закрашивают на стенах домов нашего города надписи, несущие в себе информацию о рекламе наркотических средств.

Акция прошла в Московском районе на улице Костычева. На фасадах зданий было закрашено 30 надписей соответствующей направленности.

Вместе с волонтерами Центра «Мой выбор» в акции приняли участие сотрудник УНК УМВД России по Рязанской области и специалист Областного клинического наркологического диспансера.