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Вторник, 18 апреля, 2023
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В Рязани прошла очередная акция «Чистые стены»

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17 апреля прошла традиционная акция «Чистые стены», которую проводит Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи Рязани «Мой выбор». Волонтеры закрашивают на стенах домов нашего города надписи, несущие в себе информацию о рекламе наркотических средств.

Акция прошла в Московском районе на улице Костычева. На фасадах зданий было закрашено 30 надписей соответствующей направленности.

Вместе с волонтерами Центра «Мой выбор» в акции приняли участие сотрудник УНК УМВД России по Рязанской области и специалист Областного клинического наркологического диспансера.

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