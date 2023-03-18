В Рязани прошёл мининг-концерт «Крымская весна» в честь 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт «Крымская весна» прошел в ЦПКиО Рязани 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В мероприятии под лозунгом «Крым, Донбасс, Россия — вместе навсегда!» приняли участие жители города и муниципальных образований региона, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, учреждений культуры, образования, военнослужащие, а также представители региональных и муниципальных органов власти.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в мероприятии и отметил, что 18 марта является исторической датой, так как в этот день 9 лет назад Крым вошел в состав России. Он также выразил поддержку жителям Крыма и Донбасса и подчеркнул, что Россия и ее территориальная целостность являются приоритетами для всех россиян.

В рамках мероприятия звучали песни и стихотворные произведения о сплоченности и героизме российского народа, сохранении исторической целостности российских территорий и сохранении мира.

Митинг-концерт вызвал большой отклик в социальных сетях, где пользователи используют хэштеги #КрымскаяВесна и #МыВместе.