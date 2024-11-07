В Рязани прошёл День Ермишинского района

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Ермишинского района.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Строилова, депутат Госдумы ФС РФ Андрей Красов, заместитель министра территориальной политики Рязанской области Наталья Артонкина, глава администрации Ермишинского района Юрий Виноградов. Гостями Дня муниципалитета стали студенты РГУ им. С. А. Есенина и Рязанского медицинского колледжа и жители города Рязани.

В рамках торжественного открытия состоялось награждение секретарей первичных организаций Ермишинского района Благодарственными письмами от Штаба общественной поддержки «Единой России».

Гости мероприятия смогли посетить различные творческие площадки — выставки, экспозиции и краеведческий уголок. Все желающие приняли участие в изготовлении сувенирной продукции — эмблемы Ермишинского района — «Лось», а также в различных мастер-классах: «Ручная набойка по ткани», «Резьба по дереву», «Изготовление сувениров в технике декупаж». В рамках «Дегустационного стола» можно было попробовать традиционные блюда Ермишинского района и продукцию местных производителей.