В Рязани прошел региональный форум #ПРОБИЗНЕС2024

29 мая в Рязани прошел IV региональный форум #ПРОБИЗНЕС2024, организованный Центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области совместно с правительством региона в честь Дня российского предпринимательства. Мероприятие ежегодно реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Форум собрал более 400 представителей малого и среднего бизнеса области, самозанятых граждан для обсуждения актуальных вопросов развития предпринимательства. Основной темой мероприятия стали возможности информационного продвижения бизнеса — от сарафанного радио до SMM.

Программа форума включала пленарное заседание «Феномен российского предпринимательства: креативность и адаптируемость», дискуссии, тренинги и мастер-классы от известных экспертов, бизнес-игры, а также ярмарку самозанятых и фотовыставку.

На пленарном заседании выступили: депутат Государственной Думы РФ Сергей Морозов, заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», основатель школы лидеров «GaZZaT» Азат Газизов, заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, собственник ООО «Настоящие специи» Алла Орлова, президент Корпорации «Синергия», генеральный директор национальной премии «Бизнес-успех» Юлия Вепринцева.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказала о том, как экономика региона развивается в условиях внешнего давления и какую важную роль играет в этом бизнес. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет более 28%, отметила Юлия Швакова, а численность предпринимателей в области превысила 90 тысяч человек. Зампред правительства подробно остановилась на мерах господдержки, на которые может рассчитывать бизнес. В их числе налоговые преференции, субсидии, бесплатные консультации и обучение, возможность участия в бизнес-миссиях и выставках в России и за рубежом. Рязанские предприниматели активно пользуются этими возможностями.

На форуме состоялось награждение победителей регионального этапа премии «Бизнес-успех». Предприниматели получили награды за лучший молодежный, технологический, семейный проекты, проекты в сфере торговли и туризма, отмечено также лучшее многодетной предприятие.