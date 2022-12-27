В Рязани прошел межмуниципальный форум по вопросам развития территориального общественного самоуправления

27 декабря в Доме ТОС состоялся межмуниципальный форум с участием делегации Всероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления. В его работе приняли участие глава администрации города Рязани Елена Сорокина, заместитель директора Общенациональной Ассоциации ТОС Игорь Кононенко, сопредседатель Ассоциации ТОС Рязанской области Вячеслав Семин.

В своем приветственном слове Елена Сорокина поблагодарила представителей Общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправления за проделанную работу и поддержку.

«В этом году удалось сделать очень многое, но мы не останавливаемся на достигнутом. Перешагнули рубеж в 70 ТОСов, регистрируем 71-й на Шевченко. ТОС — важнейшая форма обратной связи, основа для взаимодействия с жителями на местах, возможности привлекать безграничные человеческие ресурсы для роста и развития, — отметила Елена Сорокина. — На этом пути огромное значение имеет поддержка Губернатора региона и Правительства Рязанской области. Впервые в этом году реализована практика губернаторских грантов».

В ходе работы форума заместитель директора Общенациональной Ассоциации ТОС Игорь Кононенко передал главе администрации приветствие председателя Общенациональной ассоциации ТОС, депутата Государственной Думы ФС РФ Виктора Кидяева. Он поблагодарил активистов ТОС за неравнодушное отношение и любовь к родному городу и пожелал дальнейших успехов.

По словам Игоря Кононенко, сегодня свою работу ведут почти 35 тысяч органов ТОС во всех субъектах нашей страны. Институт ТОС — самая распространенная в России форма участия населения в работе местного самоуправления, которая динамично развивается. Формируется система и региональных Ассоциаций ТОС — сегодня их уже 25, в том числе и Рязанской области.

На мероприятии также чествовали самых активных председателей и членов органов территориального общественного самоуправления. Они были отмечены наградами Губернатора Рязанской области и Общенациональной ассоциации ТОС.

По завершении торжественной части форум продолжился в формате открытого диалога.