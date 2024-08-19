Вторник, 20 августа, 2024

В Рязани прошел мастер-класс проекта «Специалисты для театров. Сценическая речь»

Автор: Kate

Опубликовано

С 13 по 17 августа 2024 года в Рязанском театре драмы прошел мастер-класс, организованный Союзом театральных деятелей России, посвященный сценической речи для артистов данного театра, в нем приняли участие 15 человек.

Занятия с участниками мастер-класса провела Юлия Владимировна Быстрова – старший преподаватель кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

По завершении мероприятия участники обменялись своими впечатлениями.

Никита Московой-Руссо: «Мне очень понравились занятия, и было бы замечательно, если бы подобные мастер-классы проводились на регулярной основе. Было представлено множество необходимых и полезных упражнений, которые я продолжу выполнять и после мастер-классов. И ещё хочу отметить профессионализм педагога. Работать с такими мастерами одно удовольствие».

Борислав Носатов: «Юлия Владимировна работала с нами над проработкой дикции. Акцент был поставлен на более верное и точное произношение звуков. Теперь я буду осознанно трудиться над звуком, который звучит у меня не идеально. У нас было много упражнений на внимание; для актера это крайне важный навык».

Директор театра Семён Гречко: «Искренне благодарю Союз театральных деятелей России за предоставленную возможность артистам совершенствовать свои профессиональные навыки под руководством высококвалифицированного преподавателя. Выражаю свою признательность Юлии Владимировне за её чуткость и одновременно требовательность к каждому артисту. Перед началом нового театрального сезона такие занятия особенно актуальны».

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