В Рязани пропала 84-летняя женщина

В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Пенсионерка вышла из дома 13 февраля и не вернулась. В тот же день начались поиски пропавшей женщины.
В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Пенсионерка вышла из дома 13 февраля и не вернулась. В тот же день начались поиски пропавшей женщины.
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