В Рязани пропала 84-летняя женщина

В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Пенсионерка вышла из дома 13 февраля и не вернулась. В тот же день начались поиски пропавшей женщины.