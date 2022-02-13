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Воскресенье, 13 февраля, 2022

В Рязани пропала 84-летняя женщина

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В Рязани пропала 84-летняя женщина

7info
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В Рязани ищут пропавшую 84-летнюю Раису Степановну Джумаеву, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Пенсионерка вышла из дома 13 февраля и не вернулась. В тот же день начались поиски пропавшей женщины.

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