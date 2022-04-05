В Рязани пройдут съёмки фильма о Тарковском

Кинорежиссер и актёр Николай Бурляев, сыгравший главную роль в фильме «Иваново детство» и роль в фильме «Андрей Рублёв», снимает документальное кино об Андрее Тарковском в Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

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Николай Петрович в год 90-летия Тарковского решил объехать области России, где Тарковский родился, жил и снимал когда-то «Андрея Рублева». Летом пройдут съёмки и в Рязанской области, где в посёлке Мясной есть дом Андрея Тарковского. Николай Бурляев выступал в Рязани на «Тарковских чтениях», а также ровно двадцать лет назад проводил в нашем городе свой кинофорум «Золотой Витязь», на который приезжали звезды советского и зарубежного кино- Барбара Брыльска, Зинаида Кириенко и многие другие. Он проходил тогда в филармонии.

А в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина 4 апреля вспоминали гения кино и отмечали его 90-летие. Ирина Нечаева, журналист и режиссер, автор проекта «Океан Солярис -Острова памяти» прочла лекцию «Кинопоэзия Андрея Тарковского» для студентов Рязани.

Библиотека подготовила подборку книг о выдающемся кинорежиссере XX века. Современным молодым людям, выросшим в соцсетях, порой сложно понять и принять философский смысл, особенную поэтику и ритм фильмов Тарковского. Но всё начинается с интереса к неизведанному, непознанному. Так, как это было в юности самого Андрея. Жажда познания толкала его записаться чуть ли не во все библиотеки Москвы, по признанию его друзей.

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Всё начиналось с книги, а дальше уже пошла фантазия на тему своей личной реализации. Стать ли поэтом, как отец, или найти свой путь в творчестве? Андрей Тарковский создал свой, очень поэтичный киноязык, по которому учится теперь современная молодежь видеть прекрасное в мире. А его единомышленник в кино Николай Бурляев обещал встретиться летом с рязанцами в библиотеке. А ещё ЦГБ имени С. А .Есенина ждет в гости автора книги об Андрее Арсеньевиче Лейлу Александер-Гаррет. Она — писательница, была переводчиком Тарковского на фильме «Жертвоприношение» в Швеции, в 80-х годах прошлого века.

Сейчас писатель живет в Англии, тоже приезжала в Рязань несколько лет назад для встречи со зрителями, и надеемся, что после окончания всех драматических событий в стране, вновь посетит наш город. Мы ждем Лейлу, она — русская, и самая молодая среди тех, кто еще помнит великого режиссером страны.