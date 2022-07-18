В Рязани пройдёт VI Международный кузнечный фестиваль.

Правительство региона и городская администрация представляют фестиваль «Секреты средневековых мастеров», который пройдёт 22-23 июля на Лыбедском бульваре на стороне цирка.

Рязанцы смогут оценить таланты больше 50 кузнецов из разных регионов России, а также из Белоруссии, Чечни, Татарстана и ДНР.

Гостями фестиваля смогут стать граждане всех возрастов. Программа по традиции зрелищная и интерактивная – можно будет поучаствовать в мастер-классах. В нынешнем году к кузнецам присоединятся гончары, которые покажут древний способ дровяного обжига изделий из глины.

В пятницу 22 июля программа стартует в 17 часов. Пройдут мастер-классы по художественной ковке и созданию единой кузнечной композиции из готовых фрагментов. В 18 часов группы Teufelstanz (средневековая музыка) и «Калевала» (фолк-рок) представят музыкальную программу.

В субботу 23 июля мероприятия начнутся в полдень. В 12 часов запланированы мастер-классы по художественной ковке. В 20:30 начнётся шоу «Кузнечное искусство» от труппы театральных и цирковых артистов «Театр Экс» из Москвы. В 21 час стартует зрелищный показ обжига двухметровых глиняных скульптур. В нём будут участвовать три команды керамистов.

Вход на фестиваль свободный. Ограничений по возрасту нет (0+)

Международный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» проводится с 2011 года в селе Истье Старожиловского района. На территории поселения сохранилась домна – единственный уцелевший образец плавильной печи XVIII века в Восточной Европе. С 2019 года фестиваль проходит в Рязани.