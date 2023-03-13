В Рязани пройдёт тематическая ярмарка молочной продукции

С 16 по 21 марта в Рязани на площади Победы будет работать тематическая ярмарка молочной продукции. Организатором выступает Агентство развития бизнеса, поддерживает проект областное правительство.

Жителям и гостям города предложат приобрести молоко, творог, сметану, сыр, кефир и другие высококачественные продукты по доступной цене от региональных сельхозпроизводителей.

Свою продукцию готовятся представить производители из Сапожковского, Касимовского, Рыбновского, Скопинского, Рязанского, Шиловского районов и города Рязани.

По традиции на ярмарке будет работать фуд-зона, где гостям предложат угощения – пироги и постную выпечку, а также иван-чай из самовара.

Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов.

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