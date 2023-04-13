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Четверг, 13 апреля, 2023
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В Рязани пройдёт региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева»

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15, 16 апреля на ледовой арене «Айсберг» в Рязани пройдет Региональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+» «Кубок памяти С. С. Козырева». Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

Турнир, посвященный памяти известного тренера, хоккеиста и главного судьи Федерации хоккея Рязанской области, Сергея Сергеевича Козырева, проводится уже третий год. В этом году в нем примут участие 4 команды:

«Автомобилист» (г. Рязань)

ЛХК «Владимир 50+» (г. Владимир)

«Гайва» (г. Пермь)

«Триумф» (г. Тверь).

Торжественное открытие: 15 апреля в 13:40, церемония награждения: 16 апреля в 15.30.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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