В Рязани пройдёт региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева»

15, 16 апреля на ледовой арене «Айсберг» в Рязани пройдет Региональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+» «Кубок памяти С. С. Козырева». Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.
Турнир, посвященный памяти известного тренера, хоккеиста и главного судьи Федерации хоккея Рязанской области, Сергея Сергеевича Козырева, проводится уже третий год. В этом году в нем примут участие 4 команды:
«Автомобилист» (г. Рязань)
ЛХК «Владимир 50+» (г. Владимир)
«Гайва» (г. Пермь)
«Триумф» (г. Тверь).
Торжественное открытие: 15 апреля в 13:40, церемония награждения: 16 апреля в 15.30.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram