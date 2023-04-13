В Рязани пройдёт «Педагогический стендап»

14 апреля 2023 года в 10 часов в культурном пространстве «FABRIKA» состоится образовательно-развлекательное событие «Педагогический стендап».

Данное мероприятие состоит из образовательной части и межрегионального конкурса «Педагогический стендап».

Цель события – повышение престижа педагогической профессии в рамках Года педагога и наставника в России. Мероприятие проводится для творческого самовыражения и эмоциональной разрядки педагогов, популяризации жанра стендап в педагогическом сообществе.

В рамках образовательной части мастер-классы представят О.В. Тарасова, региональный координатор грантовых конкурсов для молодежи и Д.В. Лутовинов, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022».

Во второй части события состоится межрегиональный конкурс «Педагогический стендап». Участники Конкурса – педагоги дошкольных, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования Центральной России. Из 38 участников заочного этапа в финал вышли 11 педагогов.

В Конкурсе представлено 2 номинации:

— «Даешь молодёжь» – молодые педагоги в возрасте до 35 лет;

— «Люди с опытом» – опытные педагоги в возрасте старше 36 лет.

Победителей будут определять эксперты по двум номинациям и зрители – участники данного события. Таким образом будут названы по 2 победителя в каждой из номинаций.

Организаторами Конкурса являются: региональный клуб «Наставник», профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига», Совет молодых педагогов Рязанской области при поддержке министерства образования Рязанской области, Рязанской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ и Комитета по делам молодежи Рязанской области.

Напомним, что впервые «Педагогический стендап» прошел в прошлом году, но тогда в нем принимали участие педагоги только из Рязанской области. В этом году педагоги со всего Центрального федерального округа борются за звание лучшего стендап комика в сфере образования.

Вход на мероприятие по пригласительным.

Возрастное ограничение 16+