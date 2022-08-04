В Рязани пройдёт мастер-класс по сценической речи

17 августа в 16.00 на сцене Муниципального культурного центра состоится мастер-класс по сценической речи, который проведет Алевтина Еремеева — студентка Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Алевтина – коуч по сценической речи и ораторскому мастерству, педагог для детей-билингв, создатель онлайн-курса для абитуриентов театральных учебных заведений. На мастер-классе она расскажет, как преодолеть страх выступлений перед аудиторией и добиться идеальной дикции.

Билеты можно приобрести на сайте. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.