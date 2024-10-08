Вторник, 8 октября, 2024

В Рязани пройдёт День Клепиковского района

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

В рамках проекта «День муниципалитета» в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани 10 октября пройдёт День Клепиковского района. 

Всех желающих приглашают прийти на праздник с детьми (возрастное ограничение 6+). В программе:

– выставка изделий лоскутного шитья «Золотые руки Мещеры»,
– мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов,
– мастер-класс по изготовлению сухого душа и свечей «Помощь СВО»,
– выставка кукол в нарядах Мещерского края,
– мастер-класс по росписи грибов «У нас в Рязани грибы с глазами»,
– выставка самоваров «Самовар кипит, уходить не велит»,
– чайная дегустация (травяные чаи, варенье из сосновых шишек, выпечка),
– фотозона «Семейный портрет»,
– стол с дегустацией «Дары Мещерского края».

Рязанцев ждут с 11:00 до 14:00 в Штабе общественной поддержки (г. Рязань, ул. Горького, д. 49А).

Уточнить информацию можно по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.

В Рязани пройдёт День Клепиковского района

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Макаревич* согласен прогнуться под изменчивый мир за 10 миллионов рублей

В Сараевском районе простились с добровольцем СВО Валерием Чевелёвым

В РИАМЗ 9 октября открывается выставка из театрального музея им. А.А. Бахрушина

Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

В ДТП на трассе Москва — Касимов пострадали взрослый и ребёнок

В Одессе женщина подняла флаг России возле памятника Екатерине II

На раскопках в Рязанской области обнаружили магические предметы

Жильцы девятиэтажки в Липецке оказались заперты в своем подъезде

Как в фильме-катастрофе: появились жуткие кадры пожара из Воронежской области

Министр транспорта Супрун стал зампредом правительства Рязанской области

Пять российских альпинистов погибли в Непале

Присяжные признали москвичку виновной в убийстве мужа под Рязанью