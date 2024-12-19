В Рязани пройдёт четвёртый этап Кубка России по биатлону

10-12 января в Рязани на территории лыжно-биатлонного комплекса «Алмаз» пройдёт этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону с участием ведущих биатлонистов России – Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Карима Халили, Анастасии Халили, Наталии Шевченко, Ирины Казакевич.
Альфа-Банк Кубок России – самое продолжительное, многоэтапное соревнование в российском биатлоне. В сезоне-2024/25 оно состоит из шести этапов, которые с ноября по март принимают Ханты-Мансийск, Ижевск, Рязань, Дёмино (Ярославская область) и Златоуст (Челябинская область).
Программа рязанского этапа разделена на три соревновательных дня и включает в себя шесть гонок у мужчин и женщин – спринт, гонку преследования и большой масстарт.