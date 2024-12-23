В Рязани произошло масштабное отключение холодной воды

В понедельник, 23 декабря, в Рязани без воды остались несколько улиц. Об отключении информирует пресс-служба МУП «Водоканал».

Холодной воды не будет в посёлке Строитель. Отклбчение продлится до 17 часов. Без воды остались улицы:

Дачная, дома №№ 1, 1а с/т «любитель», 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 55, 65;

Железнодорожная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корпус 1, 7, 8, 9, 9 корпус 3, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55 корпус 1, 55 корпус 2, 56, 56а, 56б, 57, 58, 59, 60, 61;

Заречная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80.

Кроме того, без ХВС до 17 часов осталась улица Голенчинская, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корпус 1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 52 корпус 1, 52 корп.2, 52 корп.3, 52 корпус 4, 52 корпус 5, 52а, 52б, 53, 53а, 53б, 54, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 54 корпус 4, 54 корпус 5, 54 корпус 6, 54 корпус 7, 54а, 54 г, 54ж, 55, 56, 57, 57 корпус 1, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 корпус 1, 81, 82, 84, 85.