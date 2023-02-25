Суббота, 25 февраля, 2023
7info

В Рязани проходят праздники дворов в честь Масленицы

На главнуюНовости Рязани

Сегодня рязанцы отмечают Масленицу. В честь проводов зимы проходят праздники дворов во всех районах города. При поддержке администрации Рязани комитеты ТОС проводят масленичные гуляния на своих улицах и в микрорайонах, при участии депутатов организованы детские и семейные праздничные мероприятия.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила праздник в ТОС на Бутырках, где поздравила жителей с Масленицей, пожелала сохранять традицию быть вместе.

На точках проведения празднований Масленицы проходят концерты рязанских исполнителей, скоморошьи забавы, игры и хороводы. Для детей организованы веселые состязания и конкурсы. Жители собирают общие столы, где проходят соседские чаепития и угощение блинами, а также другой домашней выпечкой.

Завтра масленичные гуляния продолжатся во дворах и на общественных пространствах города, где гости по традиции угостятся блинами, проводят зиму и встретят приход весны.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации