В Рязани проходит сбор тёплой одежды для жителей Курской области

— Мы все знаем, что помощь — это не просто вещь, а проявление заботы и личного участия. Поэтому каждый вклад, будь то новая куртка или теплая шапка, имеет большое значение. Эта акция возможность для каждого из нас внести свой личный вклад в общее дело, поддержать тех, кто нуждается в помощи, — отметила представитель администрации Пронского района Ольга Соловьева. — Такое единение усилий показывает, что мы можем преодолеть трудности, когда действуем вместе. Наша цель — сделать все возможное, чтобы каждый, кто нуждается, получил необходимую поддержку и понимание, что о нем не забыли.