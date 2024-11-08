Пятница, 8 ноября, 2024
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В Рязани проходит сбор тёплой одежды для жителей Курской области

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Алексей Самохин

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова проходит сбор теплой одежды для жителей Курской области.

К акции присоединились жители Пронского района. Они передали теплую одежду для подростков — толстовки, штаны, варежки, шапки, зимние кроссовки, колготки и махровые носки. Всего более 200 позиций. Спасибо за неравнодушие!

— Мы все знаем, что помощь — это не просто вещь, а проявление заботы и личного участия. Поэтому каждый вклад, будь то новая куртка или теплая шапка, имеет большое значение. Эта акция возможность для каждого из нас внести свой личный вклад в общее дело, поддержать тех, кто нуждается в помощи, — отметила представитель администрации Пронского района Ольга Соловьева. — Такое единение усилий показывает, что мы можем преодолеть трудности, когда действуем вместе. Наша цель — сделать все возможное, чтобы каждый, кто нуждается, получил необходимую поддержку и понимание, что о нем не забыли.

Приглашаем всех желающих присоединиться к сбору гуманитарной помощи.

Нужна НОВАЯ женская, мужская и детская одежда — зимние брюки, свитера, куртки, обувь, шапки, перчатки.

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.

Адрес Штаба: ул. Горького, д. 49а.

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