В Рязани проходит сбор тёплой одежды для жителей Курской области

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова проходит сбор теплой одежды для жителей Курской области.
К акции присоединились жители Пронского района. Они передали теплую одежду для подростков — толстовки, штаны, варежки, шапки, зимние кроссовки, колготки и махровые носки. Всего более 200 позиций. Спасибо за неравнодушие!
Приглашаем всех желающих присоединиться к сбору гуманитарной помощи.
Нужна НОВАЯ женская, мужская и детская одежда — зимние брюки, свитера, куртки, обувь, шапки, перчатки.
Узнать подробную информацию можно по телефонам:
8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.
Адрес Штаба: ул. Горького, д. 49а.