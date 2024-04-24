В Рязани проходит медицинский форум «Zдоровая независимость»

24-25 апреля на площадке Рязанского медицинского университета проходит медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0». Организаторы мероприятия — правительство Рязанской области, региональное Агентство развития бизнеса, рязанская Торгово-промышленная палата, РязГМУ. Его

участниками стали представители власти, сфер здравоохранения и соцзащиты, медицинской промышленности, образования.

Главные цели мероприятия, которое проводится второй год подряд, — поиск путей модернизации здравоохранения путем внедрения инноваций, развития импортозамещения, выработка новых подходов к лечению серьезных заболеваний, профилактике и пропаганде здорового образа жизни.

Деловая программа форума открылась пленарным заседанием «Современные технологии сбережения здоровья», на котором выступил губернатор Павел Малков.

«Рязанская область в прошлом году вошла в топ-5 регионов по ожидаемому росту продолжительности жизни. Такой показатель стал результатом серьезной работы по всем направлениям развития медицинской сферы, — сообщил глава региона. — Здравоохранение является приоритетом для

государственной политики, моим личным приоритетом как главы региона, потому что от состояния дел в этой сфере зависят жизни людей».

Павел Малков поблагодарил экспертов, собравшихся на форуме, за их идеи, предложения, стремление поделиться информацией и своими инициативами — это поможет вывести медицину региона на новый уровень. Заместитель председателя областного правительства Юлия Швакова на своей странице в соцсети подчеркнула, что форум способствует установлению контактов и обмену информацией между представителями здравоохранения, соцсферы и медицинской промышленности не только регионов России, но и дружественных стран. Она сообщила, что важной частью форума являются реверсные бизнес-миссии из Казахстана и Узбекистана. «Наши гости, представители медицинского бизнеса, примут участие в бирже контактов с рязанскими компаниями, посетят предприятия региона — «Фармэра» и «Инфарм» — для знакомства с их производством и продукцией. Рассчитываем, что наше сотрудничество позволит заключить новые контракты, обеспечить взаимные поставки необходимых лекарств и оборудования, будет способствовать развитию медицинской промышленности разных стран», — отметила Юлия Швакова.

В рамках форума проходит выставка с участием производителей лекарств, изделий, оборудования и программного обеспечения для медицинских учреждений. В числе экспонентов рязанские предприятия «ФОРТ», «Инфарм», «Прайм-стоматология», «Оргстекло-Р», Касимовский приборный завод, Елатомский приборный завод, «Скопинфарм», а также компания «Электрон» из Санкт-Петербурга, «Амбилайф» из Липецка, «ФармФирма «Сотекс» из Московской области, «Современные Технологические Линии»,«С.П. ГЕЛПИК» и MANGO TELECOM из Москвы.

Форум также включает мастер-класс по северной ходьбе, в котором примут участие все желающие, а также спортивную эстафету «Мама, папа, я — спортивная семья», завершившуюся в прошедшие выходные.