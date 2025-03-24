В Рязани проект долгостроя ЖК «Есенин» близится к завершению — Малков

В Рязани проект долгостроя ЖК «Есенин» близится к завершению. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков на отчете 24 марта в Рязанской областной Думе.

До конца марта в жилом комплексе должны установить лифты. До конца года дом планируется сдать.

«Очень много нервов потратили и сил. В целом с проектом не всё просто, но он близится к завершению. В этом году обязательно дожмём», — сказал Павел Малков.

Напомним, СК РФ по Рязанской области задержал бенефициара компании-застройщика ЖК «Есенин» в Рязани. Комплекс является долгостроем.

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Нынешний подрядчик по достройке ЖК «Есенин», ООО «МСК-Профи Групп», подал иск к ООО «Центрстрой» о взыскании задолженности по договору подряда на 6,7 миллиона рублей.