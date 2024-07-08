Понедельник, 8 июля, 2024

Задержан бенефициар рязанского долгостроя ЖК «Есенин»

Автор: 7info7

Опубликовано

Следственное управление СК РФ по региону сообщило о задержании бенефициара компании-застройщика ЖК «Есенин» в Рязани. Комплекс является долгостроем, очередной срок его сдачи приходился на июнь 2024. Но этого так и не случилось.

В ведомстве сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями и привлечение средств граждан с нарушениями требований законодательства о долевом строительстве. По версии следствия, в 2018 году строительная организация, бенефициаром которой является подозреваемый, начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. Процесс не был организован должным образом. Как итог — сроки сдачи объекта неоднократно срывались.

По факту произошедшего проводится комплекс следственных действий. Следователи собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также Следком продолжает расследование уголовного дела по факту мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств дольщиков ЖК.

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