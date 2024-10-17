Четверг, 17 октября, 2024
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В Рязани продолжаются работы по пуску систем отопления в домах

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Кристина Аманн
Фото: t.me/admryazan

В Рязани продолжают подключать к отоплению дома. Как продвигаются работы рассказала пресс-служба администрации города.

По данным на вечер 17 октября, в Рязани остается 43 многоквартирных дома, у которых отопление отключено частично или полностью. По 33 объектам продолжают работать подрядчики регионального Фонда капитального ремонта по замене внутридомовых систем теплоснабжения.

Еще в 10 домах работают управляющие компании, устраняют утечки, порывы, завоздушенность системы теплоснабжения (6 домов отключены полностью, 4 дома — частично).

Отмечается, что с управляющими компаниями взаимодействуют префекты районов, специалисты административно-технической инспекции и работники МП «Аварийно-ремонтная служба». Специалисты выезжают по каждому адресу  для содействия в устранении проблем.

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