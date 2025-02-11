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В Рязанском филиале МГИК пройдет день открытых дверей

Анастасия Мериакри

В Рязани прошла рабочая встреча с командой и.о. ректора МГИК Дмитрия Сидорова, обсудили план очередного набора студентов, вопросы расширения перечня направлений очной и заочной подготовки и организации в регионе баз для прохождения практики. В рязанском филиале МГИК день открытых дверей ориентировочно пройдет 6 апреля. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграм-канале.

Также затронули перспективы переезда рязанского филиала в здание вуза на Театральной площади Рязани. Подготовка проектно-сметной документацией уже начата. Здание передано в оперативное управление вуза.

В рязанском филиале МГИК сделан первый после перерыва набор, со второго семестра учебный процесс по всем направлениям очной подготовки, кроме библиотечного перенесли из библиотеки имени Горькова в открывшийся после реконструкции Дворец культуры и искусства.

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