В Рязани продолжают благоустраивать большой пешеходный маршрут

Начались работы по благоустройству Лыбедского бульвара от цирка до Кремлевского вала в рамках создания большого пешеходного маршрута. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

В этом году планируется выполнить устройство пешеходных дорожек и велодорожки, смонтировать освещение, установить малые архитектурные формы и детскую игровую площадку. Также будет выполнено масштабное озеленение.

На объекте уже ведутся активные работы. Подрядная организация демонтирует старые покрытия и мостит пешеходные дорожки. На части Лыбедского бульвара — от цирка до переулка Войкова — началось мощение тротуара гранитной плиткой. На участке, который находится ближе к Кремлевскому валу, залито основание для установки малых архитектурных форм. Также подготавливаются места для последующего озеленения.

Контракт на выполнение работ заключен между управлением энергетики и ЖКХ администрации города Рязани и ООО «Фасадстройсервис». Стоимость проекта — более 190 млн. рублей. Работы по благоустройству планируется завершить до конца года.