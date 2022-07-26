В Рязани продолжается валка аварийных деревьев.

25 июля Дирекция благоустройства убирала аварийные деревья на улицах Новоселов, Фирсова, Тимуровцев, 2-ые Бутырки, Касимовском шоссе, в переулке Осипенко, а также в Лесопарке. Об этом сообщает мэрия города.

На улицах Никулина и Дзержинского обрезали ветки. Свыше 8 кубометров древесных отходов вывезли на переработку с улицы Соборной и Новопавловской рощи.

Сейчас в Дирекции благоустройства города в работе 70 заявок по аварийным деревьям, повреждённым из-за непогоды. В работу принимаются сообщения от жителей, которые поступают через социальные сети, платформу обратной связи и диспетчерскую 8 (4912) 70-12-92.