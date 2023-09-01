В Рязани продолжается ремонт линий уличного освещения

Мэрия отчиталась о ходе ремонта линий уличного освещения на текущей неделе.

Электрики провели монтаж и перетяжку проводов на улицах Новикова-Прибоя, Яхонтова, Черновицкая, Ленинского Комсомола, Касимовское шоссе, Интернациональная, Бирюзова, Островского, Льва Толстого, Окский проезд, Индустриальный переулок, Театральной площади, Севастопольской аллее. Всего на этой неделе в Рязани отремонтировали более 1100 метров проводов уличного освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

18 торшеров отремонтировали на Троицком мосту и Коломенской улице, на улицах Луговая в Канищево и Озерная заменили перегоревшие лампы. На площади Победы и улице Школьная в Недостоево установили отремонтированные светильники.

Деревья, растущие рядом с линиями электропередач, опилили на улицах Бирюзова, Островского и Яхонтова.