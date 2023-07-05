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В Рязани продолжается реконструкция Детской школы искусств № 5

7info

Продолжается реконструкция Детской школы искусств № 5, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С руководством школы и подрядчиком на месте проведения работ встретилась заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Взамен демонтированного основного корпуса возведено новое здание переменной этажности с подвалом, сохранена пристройка.

После окончания реконструкции школы все отделения будут размещены в одном здании в комфортных условиях. Площадь увеличится в четыре раза, будет оборудовано 27 кабинетов и большой концертный зал на 150 мест.

В Рязани продолжается реконструкция Детской школы искусств № 5

Объем финансирования проекта — 132,3 млн. рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В школе появится полноценная концертная площадка, которая будет использоваться, в том числе, для организации и проведения мероприятий всероссийского и международного уровней. Сцена концертного зала с акустическим звуком позволит проводить репетиции и концертные выступления больших творческих коллективов.

Подрядчик обещает сдать объект в срок. После окончания строительных и отделочных работ будет завезена мебель. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории. Все работы необходимо завершить до начала нового учебного года.

ДШИ № 5 была основана в 1957 году. В школе обучаются свыше 500 человек по двум направлениям — музыкальному и художественному. Музыкальное включает в себя 7 отделов, в том числе, единственное в городе отделение духовых и ударных инструментов, что позволило в 2017 году создать на базе учреждения детский сводный духовой оркестр города Рязани.

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