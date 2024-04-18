В Рязани продолжается благоустройство Торгового городка. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

В планах развития Торгового городка Рязани — расширение досугового пространства и создание новых зон для отдыха. Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная выставка и Дом юннатов с садом» является объектом культурного наследия регионального значения. На территории расположены ценные градоформирующие объекты, составляющие предмет охраны.

Активная работа по восстановлению «рязанской ВДНХ» проводится с 2022 года. За это время территория заметно преобразилась. Произведена реставрация части уникального ансамбля зданий, благоустройство общественного пространства и многое другое. Популярность Торгового городка как комфортного места отдыха только растет и у жителей города, и у туристов. По итогам опроса, который проводился в начале 2024 года, больше половины рязанцев назвали Торговый городок самой новогодней локацией.

«Рязанская ВДНХ является знаковым местом для горожан, визитной карточкой нашего города. Обновленный торговый городок переживает второе рождение. Это любимая локация для фотосъемок как у туристов и гостей города, так и у самих рязанцев. Важно не испортить исторический облик, который бережно восстановили реставраторы», — рассказала начальник управления культуры администрации города Рязани Надежда Майорова.

Активисты ТОС «Дружба», которые живут недалеко от Торгового городка, часто посещают обновленное общественное пространство и также отмечают изменения в положительную сторону.

Действующими требованиями к осуществлению деятельности в границах достопримечательного места запрещается устройство подземных автостоянок, размещение гаражей, мест обслуживания и ремонта автомобилей, топливных заправок, мойки автомобилей и других механизмов.

Указанные объекты размещены на муниципальной земле без оформления, и в настоящее время являются незаконными.

С целью освобождения муниципальной земли от диссонирующих конструкций, устранения нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования — город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы, принято решение о выносе частных гаражей, размещенных вдоль южной части границы достопримечательного места, за его территорию. Владельцы конструкций были об этом своевременно оповещены. Поскольку владельцы конструкции не убрали, демонтаж осуществляет муниципалитет. Имущество будет передано владельцам по описи. В дальнейшем им будет предложена другая площадка для размещения гаражей.

В границах, где расположены металлические гаражи, планируется благоустройство территории в соответствии с концепцией развития Торгового городка.