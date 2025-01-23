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Изображение svklimkin с сайта Pixabay
Происшествия

В Рязани продлил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве егеря на охоте

Анастасия Мериакри

Советский районный суд Рязани продлил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве егеря на охоте. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Во время незаконной охоты на лося в лесах Сапожковского района от выстрела погиб человек. Тело долго искали — выяснилось, что его закопали на свалке. Жертвой охотников стал Сергей Пинтелин. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Обвиняемому по делу бывшему заместителю начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталию Цыплакову продлили срок содержания под стражей до 3 марта 2025 года. 

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© Информационное агентство 7info

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