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Понедельник, 1 мая, 2023

В Рязани продаётся нежилое здание за 12 млн рублей

Источник: сайт Авито
Источник: сайт Авито

В 8-м районе посёлка Борки в Рязани выставлено на продажу нежилое здание площадью 572,6 квадратных метров. Объявление появилось на портале Авито.

Здание из силикатного кирпича, 3-этажное, в том числе один этаж – подземный. Объект находится на участке 15 соток, земли населённых пунктов.

Объекты расположены в зоне застройки «Oka City».

В объявлении говорится, что в перспективе там благоустроят набережную Оки, разместят жилой комплекс с социальной инфраструктурой, ФОК, зону отдыха и природный парк, а также создадут биосферный парк с орнитологическим центром аистов «Белые птицы» и крупный транспортный хаб.

В Рязани продаётся нежилое здание за 12 млн рублей
В Рязани продаётся нежилое здание за 12 млн рублей

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