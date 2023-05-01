В Рязани продаётся нежилое здание за 12 млн рублей

В 8-м районе посёлка Борки в Рязани выставлено на продажу нежилое здание площадью 572,6 квадратных метров. Объявление появилось на портале Авито.

Здание из силикатного кирпича, 3-этажное, в том числе один этаж – подземный. Объект находится на участке 15 соток, земли населённых пунктов.

Объекты расположены в зоне застройки «Oka City».

В объявлении говорится, что в перспективе там благоустроят набережную Оки, разместят жилой комплекс с социальной инфраструктурой, ФОК, зону отдыха и природный парк, а также создадут биосферный парк с орнитологическим центром аистов «Белые птицы» и крупный транспортный хаб.