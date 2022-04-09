В Рязань приехала очередная партия автобусов из Москвы

Вечером в пятницу, 7 апреля, в Рязань прибыла очередная партия московских автобусов. Фото разместили в группе «stvchannel».
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Всего автопарк рязанского общественного транспорта пополнился 10 машинами.
Вечером в пятницу, 7 апреля, в Рязань прибыла очередная партия московских автобусов. Фото разместили в группе «stvchannel».
Всего автопарк рязанского общественного транспорта пополнился 10 машинами.
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