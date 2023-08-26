В Рязани презентовали «Моду с акцентом»

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды «Мода с акцентом» в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

На подиуме были представлены разнообразные коллекции «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», мужская одежда под названием «Воины леса».

Модельеры и дизайнеры из Узбекистана также представили свою коллекцию ярких и колоритных костюмов. Как итог — замечательный праздник красоты объединил в себе элементы русской и восточной культуры.

В 16:00 на этой же локации в Верхнем городском саду ожидается уникальный концерт иностранных гостей под названием «На том стоим». Приглашаем всех присоединиться и провести этот вечер с пользой.