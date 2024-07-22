В Рязани преображается Нижний городской парк

В Рязани продолжается реконструкция Нижнего городского парка. Работы ведутся в рамках двухгодичного контракта, стоимость которого превышает 370 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации.

Концепция парка была полностью пересмотрена. Визуально он будет разделен на две части переходом через овраг. Сам переход будет полностью реконструирован, с установкой пешеходной дорожки, соединяющей две части парка. Территория от улицы Ленина останется классическим парком с ровными дорожками, газонами и парковыми скамейками. Скульптура «Грибы с глазами» вернется на свое место. Территория от улицы Садовой будет более современной и предназначена для проведения массовых мероприятий. Там сделают амфитеатр, смотровую площадку в виде башни, беговую дорожку, спортивное оборудование и большую детскую площадку.

Также ведется ремонт входной группы и ограды от улицы Ленина. Со стороны улицы Свободы построена большая подпорная стенка вровень с тротуаром, на которой будет смотровая площадка с ограждением для безопасности. Будет создан ещё один вход в парк с этой стороны.

В процессе работ значительно подняли и выровняли рельеф, чтобы парк был доступен для посещения маломобильными гражданами. Для этого убрали лестницы и сделали пологие спуски. Одну лестницу сохранят, отреставрировав с использованием гранита.

В парке убраны сухие и аварийные деревья, а также посажены новые растения в соответствии с концепцией городского озеленения. Будут созданы живые изгороди из кизильника, посажены спиреи, липы и декоративные яблони.

Также запланировано обустройство освещения, видеонаблюдения и звукового сопровождения в парке. В декоративных элементах беседок и других малых архитектурных форм использованы узоры, повторяющие деревянные украшения здания летнего дворянского собрания, расположенного в парке.