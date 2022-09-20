В Рязани премию «Человек и семья года» вручат в новом формате

В октябре в Рязани пройдёт новый формат привычной премии «Человек и семья года». Благотворительная премия BERYOZKA от Продюсерского Евразийского Союза Бизнеса и Красоты совместно с Благотворительным Фондом «Мамино Сердце» и партнёрами: Smart Queen / Миссис Мира, Мисс и Миссис Земля, Мини-Мисс / Мисс / Миссис Великая Русь

В рамках проекта принимают участие ряд Всероссийских бизнес — проектов, таких как «Сверхновая» от ООО «РМГ Сервис» и ПАО «МТС», а также бизнес-сообщества «Нежный бизнес». Учредители премии выберут финалистов со всей РФ и дружественных стран по 3-м блокам «Человек года»/«Семья года»/ «Ребёнок года». А финал объединит победителей по номинациям — Бизнес, Наука, Образование, Искусство, Меценатство, Туризм, Юриспруденция и т.д.

Ожидается визит почетных номинантов из других регионов – ярких и успешных деятелей культуры, спорта, искусства, бизнеса.