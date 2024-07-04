В Рязани предстанет перед судом бывший руководитель АО «Интеркросс»

Московским МСО г. Рязани СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Интеркросс», обвиняемого в невыплате заработной платы 131 работникам предприятия на сумму более 20 млн рублей (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 20 марта 2024 года по результатам личного приема работников предприятия руководителем СУ СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным.

Следствием установлено, что бывший руководитель предприятия, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для ее погашения, допустил полную невыплату заработной платы за период с ноября 2023 года по февраль 2024 года 131 работнику на сумму более 20 млн рублей.

В ходе следствия действующим руководителем АО «Интеркросс» задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.