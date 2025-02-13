В Рязани председатель СНТ украла 740 тысяч, предназначенных для газификации

В Рязани председатель садоводческого некоммерческого товарищества украла 740 тысяч рублей, предназначенных для газификации. Об этом сообщает Прокуратура области.

Используя свое служебное положение, председатель СНТ присвоила денежные средства, предназначенные для газификации. На собственные цели женщина потратила 740 тысяч рублей.

Рязанский районный суд признал признал подозреваемую виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ущерб, причинённый СНТ, возмещён частично.